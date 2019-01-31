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Konyaspor'dan "Kocaman" yükseliş

- Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet aldı, 2 kez berabere kaldı, bir kez yenildi- Süper Lig'in 20. haftasına 4. sırada giren Atiker Konyaspor, zirve yarışında iddialı olmak istiyor

31 Ocak 2019 Perşembe 11:37
Konyaspor'dan "Kocaman" yükseliş


KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında göreve gelen teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 7 maçta 14 puan toplayarak, yükselişe geçti.

Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk 12 haftada 17 puan toplayan ve 9. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırmış ve yerine Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmişti.

Ligin son haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenen Atiker Konyaspor, Kocaman yönetiminde çıktığı 7 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak, 20. haftaya 31 puanla 4. sırada girdi.


- Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yükseliş


Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile çıktığı ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenildi.

Bu mağlubiyetin ardından yükselişe geçen Konyaspor, oynadığı son 4 mücadelede kalesinde sadece 3 gol gördü.

Bu seride sadece Akhisarspor ile berabere kalan yeşil-beyazlılar, sırasıyla Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumpsor ve Antalyaspor maçlarını kazanarak, 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

Konya temsilcisi, rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.


- Evinde 17 puan topladı


Özellikle evindeki maçlarda başarılı bir grafik çizen yeşil-beyazlılar, iç sahada çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 17 puanı hanesine yazdırdı.

Atiker Konyaspor, iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2, MKE Ankaragücü'nü 2-0, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 3-2 ve Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bursaspor ile 1-1, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Konya temsilcisi, deplasmanda çıktığı 10 maçtan ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:37
  1. Atiker Konyaspor
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Teknik direktör Aykut Kocaman

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