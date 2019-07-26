0553 313 94 23

Konyaspor’dan golsüz prova

Yeni sezon hazırlıkları için Hollanda’da bulunan Konyaspor, hazırlık maçında Yunan ekibi Asteras Tripolis ile 0-0 berabere kaldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:50
Konyaspor’dan golsüz prova

Yeni sezon hazırlıkları için Hollanda’da bulunan Konyaspor, hazırlık maçında Yunan ekibi Asteras Tripolis ile 0-0 berabere kaldı.


Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını Hollanda’da sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Yunanistan Süper Lig takımlarından Asteras Tripolis ile karşı karşıya geldi. Apeldoorn’da dün TSİ 20.00’de oynanan maça Konyaspor, Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Kadir Kaan Özdemir, Alper Uludağ, Ali Çamdalı, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Mücahit Can Akçay, Erdon Daci, Riad Bajic 11’i ile çıktı.


Karşılıklı ataklarla geçen ilk 45 dakikada her iki takım da gol atamayınca devre golsüz sona erdi. İki takımında çok sayıda oyuncu değişikliğine gittiği mücadelenin ikinci devresinde tarafların çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi ve mücadele 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara polisinden yolcu operasyonu
    1. Ankara polisinden yolcu operasyonu
    2. İstanbul'da sahte belge operasyonu:..
    3. Volkswagen’den ilk yarıda 9,6 milyar..
    4. Gevaş yaylalarında "kırkım" zamanı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pençe..
    6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin..
    8. Çankayalı çocuklar yazın tadını spor..
    9. Oppo Reno Z kesintisiz PUBG deneyimi..
    10. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve..
    11. Güneş’ten Berk Yıldız ve Nuri Fatih’e..
    12. Tercihlere yön veren dijital girişim
    13. Bodrum Belediyesi 2020-2024 Stratejik..
    14. Uzmanlar, Boris Johson’un..
    15. Kanalda mahsur kalan köpeği itfaiye..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    17. Tarsus ve Çamlıyayla muhtarları..
    18. Tırın üzerinde bulunan iş makinesi..
    19. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman..
    20. Uyuşturucu ve organize suç örgütlerine..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor