Konyaspor'dan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun mesajı

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sayın başkana ve @Besiktas camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Konyaspor Kulübünün, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş Kulübü için yayımladığı diğer mesajında ise şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü teknik heyeti, futbolcuları ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Geçmiş olsun @Besiktas."