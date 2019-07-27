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Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Hollanda kampında yapılan antrenmanlarla devam ediyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:27
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Hollanda kampında yapılan antrenmanlarla devam ediyor.


2019-2020 futbol sezonunun hazırlıklarına Hollanda’da yapılan ikinci etap kampıyla devam eden Konyaspor, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde bugün sabah antrenmanın ilk bölümünde oyuncular koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular savunma, hücum organizasyonları ve çabukluk hareketleri ve şut çalışması ile idmanı tamamladı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:27
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