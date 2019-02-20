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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:07
Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra, sahada çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Fallou Diagne ve Jens Jonsson antrenmana katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:07
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