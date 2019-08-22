Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor Konyaspor, Süper Lig’in 2.

Konyaspor, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın gözetiminde sürdürüyor. Çalışmaların ilk bölümü salonda yapıldı. Buradaki çalışmada iki gruba ayrılan futbolcular ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, çabukluk hareketleri ve tempolu koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışma ve çift kale ile sona erdi.

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