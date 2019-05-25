Konyaspor ve Akhisarspor puanları paylaştı! 0-0 Atiker Konyaspor Süper Lig'in 34.haftasında kendi seyircisi önünde Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.

İki takım da karşılaşma boyunca rakip kaleyi 12 kez yoklarken, Konyaspor'un 4, Akhisarspor'un ise isabetli 5 şutunda kaleciler başarılı oldu. Bu skorun ardından Konyaspor üst üste 3., son 7 maçında ise 6. beraberliğini aldı ve 44 puanla sezonu tamamladı. Üst üste 8 maç kazanamayan Akhisarspor ise, 27 puanla ligin son sırasında kalarak lige veda etti.

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