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Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 1 puandan dolayı mutluyuz

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 0-0 sona eren Sivasspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

06 Kasım 2018 Salı 02:55
Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 1 puandan dolayı mutluyuz

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "İki takım için de çok önemli çok kritik bir maçtı. Güzel bir maç oldu. Bana göre de bu oyuna, bu kaçan pozisyonlara göre normal bir sonuç oldu iki takımı da tebrik ediyorum" dedi.

 ''NORMAL BİR SONUÇ OLDU''

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Çalımbay, "Çok güzel bir lig maçı oldu. Maçın başında sonuna kadar iki takım da kazanmak için oynadı. 10 kişiyken de kazanmak için oynadık. Ona göre bir taktik yaptık. Maça da iyi başladık kendi açımızdan güzel pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik. İki takım için de çok önemli çok kritik bir maçtı. Güzel bir maç oldu. Bana göre de bu oyuna, bu kaçan pozisyonlara göre normal bir sonuç oldu. İki takımı da tebrik ediyorum" dedi.

''1 PUANDAN DOLAYI MUTLUYUZ''

Takımının iyi mücadele ettiğini belirten Çalımbay, "10 kişi kaldıktan sonra 10 kişi nasıl mücadele edilirse o şekilde yaptık. İyi de kontra ataklar yakaladık. Onları bile değerlendirebilirdik. Deplasmanda bir puandan dolayı mutluyuz. Ömer Ali'nin kırmızı kart görmesi bizi üzdü. Çünkü sıkıntı yaşıyoruz bazı bölgelerde en sıkıntılı bölgelerde birisiydi ora yapacak bir şey yok. Bizim için önümüzdeki çok önemli olan Ankaragücü maçı var. Tek hedefimiz o maçı kazanmak inşallah onu da iyi bir şekilde bitireceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 02:55
  1. Ankara
  2. Konyaspor
  3. Rıza Çalımbay
  4. Atiker Konyaspor
  5. Sivasspor

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