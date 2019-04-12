Konyaspor, Sivasspor maçına hazır - Yeşil-beyazlı ekibin Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki antrenmanını bine yakın taraftar izledi



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 3 grup halinde yapılan 4'e 1 ve 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekibin antrenmanı, taktik ve şut çalışmasıyla sona erdi. Mide rahatsızlığı bulunan Amir Hadziahmetovic, antrenmana katılmadı. Ömer Ali Şahiner ve Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan, çalışmayı izleyen bine yakın yeşil-beyazlı taraftar, antrenmanın ardından teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti. Takıma sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, meşale yaktı ve oyuncuları tribüne çağırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.