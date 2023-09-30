Konyaspor ile Beşiktaş 45. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile aldığı 10 puanla 6. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 9 puanla 9. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 45. randevu

Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 24, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 14 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 82 gol atarken, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

İki takım arasında geçen sezonun son haftasında Dolmabahçe'de oynanan maçta taraflar sahadan 3-3’lük beraberlik ile ayrılmıştı.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Konyaspor - Beşiktaş maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak.