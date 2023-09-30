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Spor Konyaspor ile Beşiktaş 45. randevuda
Spor

Konyaspor ile Beşiktaş 45. randevuda

Yeniakit Publisher
2023-09-30 13:03:00 -
Konyaspor ile Beşiktaş 45. randevuda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor ile 45. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile aldığı 10 puanla 6. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 9 puanla 9. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 45. randevu

Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 24, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 14 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 82 gol atarken, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.
İki takım arasında geçen sezonun son haftasında Dolmabahçe'de oynanan maçta taraflar sahadan 3-3’lük beraberlik ile ayrılmıştı.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Konyaspor - Beşiktaş maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak.

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