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Konyaspor ile Ankaragücü yenişemedi

Süper Lig'in ilk hafta maçında, Konyaspor ile Ankaragücü 0-0 berabere kaldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 22:33
Konyaspor ile Ankaragücü yenişemedi

Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragacü' ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşması, 0-0 berabere tamamlandı.

15. dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

21. dakikada Daci'nin duvar pasında ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda top, kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.

31. dakikada Skubic'in sağ kanattan şutunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Aydın Karabulut'un ceza sahası içinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

55. dakikada Milosevic'in sağ kanattan sert şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

84. dakikada Canteros'un ara pasına hareketlenen Orgill'in sert şutunda top üstten auta gitti.

88. dakikada Skubic'in pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın şutunda, top kaleci Korcan Çelikay'dan oyun sahasına döndü.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat Öztorun (Dk. 73 Mücahit Can Akçay), Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 79 Ali Yaşar), Daci, Bajic

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 87 Cebrail Karayel), Moke (Dk. 86 Faty), Sedat Ağçay, Aydın Karabulut (Dk. 76 Sadaev), Canteros, İlhan Parlak, Orgill

Sarı kart: Dk. 24 İlhan Parlak, Dk. 90+4 Faty (MKE Ankaragücü)

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:33
  1. Aydın
  2. Konyaspor
  3. Konyaspor-Ankaragücü
  4. Konyaspor 0-0 Ankaragücü
  5. Ankaragücü

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