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Konyaspor ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyor

- Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy:"Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını kazanarak, sezonun ikinci yarısına 3 puanla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

15 Ocak 2019 Salı 16:50
Konyaspor ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyor


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un kulüp ikinci başkanı Selçuk Aksoy, 20 Ocak Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacakları maçı kazanarak, ikinci yarıya 3 puanla başlamak istediklerini söyledi.

Aksoy, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Antalya'daki devre arası kampında çalışmaların ve oynanan özel maçların son derece verimli geçtiğini belirtti.

Uyumlu bir kamp dönemi olduğunu aktaran Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ufak tefek birkaç sakatlık dışında iyi bir kamp dönemi oldu. Çalışmalar neredeyse tam kadro yapıldı. Hazırlık maçlarında ortaya konulan performansların, ikinci yarı ile beraber takımımıza olumlu yansıyacağına inanıyorum. Takımımızın hazırlık maçlarında ortaya koyduğu mücadele, oyun sistemine adapte olmuş görüntüsü ve istenilenleri yapmak için gösterilen azim, bizleri son derece mutlu etti. Umarım bu çalışmalarımızın karşılığını Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağımız maçla birlikte almaya başlarız."

Aksoy, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına Antalya'dan geçeceklerini ifade etti.


- "Transfer dönemini Zuta ile bitirdik"


Aksoy, devre arası transfer dönemiyle iligili, "Planlamış olduğumuz transfer sürecini, olumsuz bir durum ve ekstra bir gelişme olmadığı takdirde, Leonard Zuta transferi ile bitirmiş bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıya, sezonu üst sıralarda bitirme hedefiyle başlayacaklarının altını çizen Aksoy, şu görüşlerini paylaştı:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını kazanarak, sezonun ikinci yarısına 3 puanla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Daha sonra sahamızda oynayacağımız Antalyaspor maçını da kazanarak, bir çıkış yakalamak ve yükselişe devam etmek istiyoruz. Ligde kolay maç yok. Bu herkesin malumu. İkinci yarı, takımların hedeflerine ulaşması adına daha zorlu geçecek. Zoru lehimize çevirmek ve bundan faydalanarak hedefimize gitmek tabii ki bizim alacağımız sonuçlara bağlı. Biz teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Erzurum deplasmanında alacağımız 3 puanla iyi başlangıç yapacağımıza da inanıyoruz."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:50
  1. Atiker Konyaspor
  2. Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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