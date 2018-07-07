Konyaspor, güne krosla başladı
2018-2019 sezonu hazırlıklarına Bolu Gerede'de sürdüren Atiker Konyaspor, günün ilk çalışmasına sabah saatlerinde yaptığı kros ile başladı.07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:00
2018-2019 sezonu öncesi birinci etap kamp hazırlıklarına Bolu Gerede’de devam eden Atiker Konyaspor, güne kros çalışması ile başladı
Oyuncular, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde konakladıkları otelin içerisinde yer alan göl etrafındaki ormanlık alanda 30 dakika koşu yaptı.
Konyaspor, daha sonra yapılan açma-germe hareketleri ile günün ilk çalışmasını tamamladı.
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