Konyaspor, güne krosla başladı

2018-2019 sezonu öncesi birinci etap kamp hazırlıklarına Bolu Gerede’de devam eden Atiker Konyaspor, güne kros çalışması ile başladı

Oyuncular, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde konakladıkları otelin içerisinde yer alan göl etrafındaki ormanlık alanda 30 dakika koşu yaptı.

Konyaspor, daha sonra yapılan açma-germe hareketleri ile günün ilk çalışmasını tamamladı.



