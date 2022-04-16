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Spor Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlandı
Spor

Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlandı

Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın iç sahada Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 17:51:00 -
Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlandı

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.

Konyasporlu futbolcular, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.

Yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

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