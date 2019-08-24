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Konyaspor, Galatasaray karşısında 3 puana hasret

- Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 25 maçı kazanamadı- Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 13 Eylül 2003'te alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 25 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 6'sında berabere kaldı- Rakibiyle İstanbul'da 18 kez karşılaşan Konyaspor, 15 kez mağlup oldu, 3 kez berabere kaldı, deplasmanda 3 puana ulaşamadı- İki takım arasında ligde geride kalan 36 maçtan 27'sinde Galatasaray, 2'sinde Konyaspor galip geldi

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:39
Konyaspor, Galatasaray karşısında 3 puana hasret


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 25 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 25 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 6'sında berabere kaldı, 16 yıla yakın süredir 3 puana ulaşamadı.


- Deplasmanda galibiyeti yok


Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da 0-0, geçen sezon da 1-1'lik beraberliklerle aldı.

İstanbul'da ev sahibi ekip 46, konuk takım ise 14 gol attı.


- Süper Lig'de 37. randevu


Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 36 maçtan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 71 golüne, yeşil-beyazlılar 20 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçlar İstanbul'da 1-1, Konya'da 0-0 berabere bitti.



- En farklı skorlu galibiyetler


2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:39
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