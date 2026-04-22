Konyaspor-Fenerbahçe maçı bitti, Rıdvan Dilmen ağzına geleni söyledi!

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynadığı maçın ardından dikkat çeken bir eleştiri geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçildi.

İkinci uzatma devresinin son anlarına 0-0'lık eşitlikle girilirken, Fenerbahçe ceza sahası içinde Nelson Semedo'nun Konyasporlu Kramer'e yaptığı müdahale için sahada VAR incelemesi önerildi.

Hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 120+2. dakikada topun başına geçen Jevtovic, Ederson'u mağlup ederek Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı ve Konyaspor adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe ise Türkiye Kupası'na veda etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin oyununu ve teknik direktör Domenico Tedesco'yu eleştirdi.

"BÖYLE ŞEY OLUR MU?"

Dilmen'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Beşiktaş maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupada 4 büyüklerden üçü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!"

DERBİ PAZAR GÜNÜ

Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta Galatasaray derbisine çıkacak.

HANGİ TAKIM YENERSE NE OLUR?

Sarı-lacivertliler, derbiden galibiyetle ayrılması halinde son 3 hafta kala puan farkını 1'e indirecek. Müsabakanınn berabere bitmesi durumunda fark 4'te kalacak. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi halinde ise son 3 hafta kala puan farkı 7'ye yükselecek.