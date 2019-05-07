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Konyaspor ara vermedi

07 Mayıs 2019 Salı 13:05
Konyaspor ara vermedi


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve minyatür kalede topla oyun ile idmanı sürdürdü.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Selim Ay, Petar Filipovic ve Fallou Diagne, antrenmana katılmadı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 13:05
  1. antrenman
  2. Konyaspor
  3. Trabzonspor

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