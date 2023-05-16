Konyaspor Alanya'da coştu
Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 74. dakikalarda Pozuelo ile 54. dakikada Soner Dikmen kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 49'a yükseltirken Alanyaspor, 38 puanda kaldı.
Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Konyaspor ise önümüzdeki haftayı bay geçecek.
Corendon Alanyaspor: 0 - Arabam.com Konyaspor: 3
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Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Canel Özsaral, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 46 Leroy Fer), Furkan Bayır, Feddal, Balkovec (Dk. 71 Yusuf Özdemir), Lusamba, Umut Güneş (Dk. 70 Eduardo), Efecan Karaca, Candeias, Oğuz Aydın (Dk. 90+3 Erencan Yardımcı), Koulouris
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Michalak (Dk. 82 Muric), Pozuelo (Dk. 82 Oğulcan Ülgün), Moreno (Dk. 82 Mehmet Büyüksayar), Mahir Emreli (Dk. 64 Mame Diouf)
Goller: Dk. 15 ve 74 Pozuelo, Dk. 54 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor),
Sarı Kartlar: Dk. 24 Calvo, Dk. 79 Bouchalakis (Arabam.com Konyaspor), Dk. 34 Umut Güneş, Dk. 83 Oğuz Aydın, Dk. 83 Lusamba, Dk 90+3 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)