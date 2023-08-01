Konya'nın Karatay ilçesi: Tarih gün yüzüne çıktı! Yeniden hayat buldu!

Tarih gün yüzüne çıktı! Savatra Antik Kenti Konya'yı turizmde üst sıraya taşıyacak!

Eklenme Tarihi: 01.08.2023 - 17:43 , Son Güncellenme: 01.08.2023- 18:04Google News Takip EtKonya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'nde yer alan iki bin yıllık antik Roma Savatra Antik Kenti'ni gün yüzüne çıkarma çalışmaları sürüyor.Tarih gün yüzüne çıktı! Savatra Antik Kenti Konya’yı turizmde üst sıraya taşıyacak

Şehir merkezine 70 kilometre uzaklıktaki tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan antik kentte, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesinin desteğiyle kazı ekibi çalışmalarına devam ediyor.

Bozdağ'ın eteklerinde Konya Müze Müdürlüğünün idaresinde yapılan kazılarda ortaya çıkan bulgular, yazının bulunmasından önceki (prehistoric) dönemlerden beri bölgenin yerleşim gördüğü ve Roma döneminde de önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Meclis binası, kule, kale, darphane, antik yollar ve yeraltı dehlizleri barındırıyor.

160 metrekarelik bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı

​Anadolu'da ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Grek alfabesi ile yazılmış 'Türkoğlu' yazıtının ardından, bu kez M.S. 4 veya 5'inci yüzyıla tarihlenen 160 metrekarelik bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

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Savatra Antik Kenti nerede bulunmaktadır?

Savatra Antik Kenti, Konya-Aksaray karayolunun 58. km'den sonra 12 km. içeride bulunan Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi içerisinde yer almaktadır.Bozdağ’ın eteklerinde kurulan kent, kendisine komşu olan Perta ve Kana antik kentleri ile birlikte Lykaonia Bölgesi’nin doğu sınırında bulunuyor.Yakınında bulunan yerleşim yeri, antik dönemde "kutsal baba" anlamına gelen “Savatra” olarak anılmaktadır.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Savatra Antik Kenti’nde tiyatro alanının birçok özelliğiyle gün yüzüne çıktığını aktardı.

Başkan Kılca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılca şunları söyledi: "Yağlıbayat Mahallemizde arkeolojik kazı çalışmaları devam eden Savatra Antik Kenti’nde tiyatro alanı bir çok özelliğiyle gün yüzüne çıktı.Bölge ülkemiz için oldukça önemli buluntuları da sunmaya başladı."