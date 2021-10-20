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Teknoloji Konya’nın Akıllı Şehir Stratejisi Sabancı Üniversitesi’nden
Teknoloji

Konya’nın Akıllı Şehir Stratejisi Sabancı Üniversitesi’nden

Sabancı Üniversitesi ve ASELSAN, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2030 yılına dek akıllı şehir stratejilerini içerecek yol haritasını çalışmak üzere iş birliğine imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:06:00 -
Konya’nın Akıllı Şehir Stratejisi Sabancı Üniversitesi’nden

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, “Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN ile bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sunulan akıllı şehir çözümlerinin, şehrin demografik, coğrafi ve sosyolojik özellikleri de göz önünde bulundurularak ve yerel yönetimler ile iş birliği halinde uygulanması büyük önem arz ediyor. Bu sebeple, ülkemiz belediyelerinin akıllı şehir uygulamalarını şehre özel hale getirecek strateji ve yol haritası oluşturma çalışmalarına ASELSAN önderliğinde katkı vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

Konya'ya özel çözümler

Proje kapsamında ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi, bilgi birikimleri ve yeteneklerini birleştirerek, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi hedefiyle birlikte çalışacak. Ortak yürütülecek faaliyetler arasında akıllı ulaşım, akıllı enerji gibi yeni nesil akıllı şehir çözüm önerileri, dijital teknolojiler ile desteklenen sosyal programlar ve kullanıcı katılımını da içeren akıllı şehir çözümleri ile Konya’ya özel, yerel çözümlerin tavsiye edilmesi de bulunmakta.

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