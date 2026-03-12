Konyalı Bürokratlar İftarda Buluştu

Devletin farklı kurumlarında ve kademelerinde görev yapan Konyalı bürokratlar, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Gönül Sofrası” temalı iftar programında buluştu.

Ankara’da düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, farklı görevlerde devlete ve millete hizmet eden değerli Konyalılarla aynı sofrada buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

“BİR ŞEHRİ GÜÇLÜ KILAN ÜLKESİNE HİZMET EDEN EVLATLARIDIR”

“Bir şehri asıl güçlü kılan yetiştirdiği insan kaynağıdır. Ülkesine hizmet eden evlatlarıdır. Bulunduğu her yerde memleketini başarıyla temsil eden kadrolarıdır” diye devam eden Başkan Altay, “Selçuklu darülmülkü Konya’mız; başkentlik tecrübesiyle sadece bir coğrafya değil, devlet kurma iradesinin de merkezidir. Sultan Alâeddin Keykubad, Kılıçarslan, Celaleddin Karatay, Sahip Ata gibi hem askeri hem sivil idarede örnek şahsiyetler yetiştirmiştir. Yine; Hazreti Mevlâna ve Sadreddin-i Konevî gibi gönül ve hikmet sultanlarının yurdu olmuştur” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN GÜÇLÜ YARINLARI İÇİN SİZLER GİBİ, BÜYÜK BİR MEDENİYETİN TEMSİLCİLERİNİN VERDİĞİ KATKI ÇOK DEĞERLİDİR

Konya’nın asırlardır irfanla, adaletle, ilimle ve devlet aklıyla yoğrulmuş büyük bir medeniyetin adı olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Siz değerli hemşerilerimiz de bugün bulunduğunuz makamlarda, böylesine köklü bir medeniyetin temsilcileri, böylesine büyük bir mirasın taşıyıcılarısınız. Ülkemizin güçlü yarınları için sizler gibi, büyük bir medeniyetin temsilcilerinin verdiği katkı çok değerlidir. Konyalılar olarak yaptığınız çalışmaları takdirle takip ediyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİMİZİN ÇEŞİTLİ KADEMELERİNDE GÖREV YAPAN TÜM KONYALI HEMŞEHRİLERİMİZE ŞEHRİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışı ve kadim kültürümüzden aldıkları ilhamla, tüm Konyalıların gurur duyacağı projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Tarihi kentsel dönüşümlerden ulaşıma, tarımdan sanayiye, kültürden eğitime, sosyal belediyecilikten gençlik projelerine, turizmden çevreye kadar her alanda şehrimizi daha ileri taşımak için gayret ediyoruz. Konya’nın her daim hedefleri büyük, iddiası güçlü, sorumluluğu ağırdır. Bu süreçte devletimizin, kurum ve kuruluşlarımızın farklı kademelerinde görev alan siz değerli hemşehrilerimizin birikimi, tecrübesi, ilgisi ve duası bizler için ayrıca kıymetlidir. Ben bu vesileyle, devletimizin çeşitli kademelerinde görev yapan tüm Konyalı hemşehrilerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

““BİZ; ÜLKESİNE, MİLLETİNE, ÜMMETE, DÜNYAYA HİZMET EDEN BİR ŞEHİRİZ”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya’nın mütevazi bir şehir olduğunu belirterek, “Biz gürültü çıkartmadan, biz tantana koparmadan hizmet eden, üreten ürettiği ile ülkesine, milletine, ümmete, dünyaya hizmet üreten bir şehiriz. Ama bunların gürültüsünü hiçbir zaman çıkartmayız. Hizmetin yerini bulmasını isteriz. İşte deprem bölgesinde yaptığı çalışmalardan bahsedildiği zaman konunun bir an önce kapanmasını isteyen adeta mahcubiyet duyan bir büyükşehir belediye başkanımız var. İmam Hatipler'de okumuş, liselerde okumuş. Ankara'da, Konya'da, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir tarafında üniversitede okumuş ve bugün bürokrasinin birçok kademesinde görev yapan dostlarımızla bu akşam bir arada olmaktan son derece mutlu olduk, memnun olduk. Bu gönül sofrasını kuran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve onun ekibine teşekkür etmek istiyorum” değerlendirmesini yaptı.

“KONYA'NIN İNSANI ÇALIŞKANLIĞIYLA, DÜRÜSTLÜĞÜYLE, VAKUR KARAKTERİYLE VE DEVLETİNE BAĞLILIĞIYLA BİLİNİR”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye’nin her alanda gelişmesi ve güçlenmesi için emek veren kıymetli Konyalı bürokratlarla, büyük Türkiye idealine baş koymuş gönül dostlarıyla bir arada olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Konyalı bürokratların Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinde çok önemli katkıları sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Altunyaldız, “Konya'nın insanı çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, vakur karakteriyle ve devletine bağlılığıyla bilinir. Bu özelliklerle bürokraside görev alan Konyalı hemşerilerimizin ortaya koyduğu gayret ve özveri gerçekten takdire şayandır. Ben bir hemşeriniz olarak sizleri yürekten tebrik ediyor ve sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün bu gönül sofrasında bizleri buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederken iftarı birlikte yapmanın bereketi ve hayrıyla soframızı zenginleştiren tüm hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“KONYA'MIZ, ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ İÇİN YAPTIĞINIZ HİZMETLERDEN DOLAYI HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Konyalı bürokratların çalışkanlığıyla göz doldurduğunu vurgulayarak, “Şu anda şunu duymaktan gerçekten memnun oluyorum. Mecliste her partiden arkadaşlarımız ‘Ya diyorlar, ‘Ne oluyor? Nereye baksak Konyalı var. Bakan yardımcıları, genel sekreter, genel müdürler, dört tane bakan. Bununla da gurur duyuyoruz elbette. Biz haksızlık da yapmayız yaptığımız görevde. Dürüstçe, adaletli bir şekilde görevimizin gereklerini yerine getiririz. Hepinizden Allah razı olsun. Gerek Konya'mız için gerek ülkemiz, milletimiz için yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve belediye personeline çok teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.

“SİZLERİN VARLIĞI, ŞEHRİMİZ VE BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR GÜÇ KAYNAĞIDIR”

Konya Valisi İbrahim Akın ise “Bu akşamda bizleri buluşturan Ramazan’ın özündeki değerleri her daim yaşatma hassasiyetiyle öne çıkan Konya'mızın güçlü dayanışma ruhu, ortak geçmişimiz, köklü kültürümüz ve gönül bağımızdır. Kadim başşehir Konya'mız medeniyetimizin köklü mirasını yaşatan bir gönül coğrafyasıdır” ifadelerine yer verdi.

Vali Akın şöyle devam etti: “Bugün kabinede görev alan Konyalı bakanlarımız ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan Konyalı bürokratlarımız, köklü medeniyet mirasımızın temsilcileri olarak bizler için büyük bir iftihar vesilesidir. Sizlerin varlığı, şehrimiz ve bizler için büyük bir güç kaynağıdır. Bugüne kadar şehrimize ve bizlere verdiğiniz destekleriniz için şükranlarımı arz ediyorum. Bu mühim organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere değerli ekibine ve tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.”