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Konya'dan nezaket ziyareti

Yeni Akit gazetesi Konya Temsilciliği’ni yapan Adem Alemdar, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu ziyaret etti.

19 Ekim 2018 Cuma 12:43
Konya'dan nezaket ziyareti

HABER MERKEZİ

Gazetemizin Konya Temsilciliği’ni yürüten Adem Alemdar, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Güncel meselelerin konuşulduğu ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Konya’daki temsilciliğin faaliyetleri hakkında Karahasanoğlu’nu bilgilendiren Alemdar, yeni projelerden de bahsetti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Alemdar, nezih ev sahipliğinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti.

Karahasanoğlu’da, Konya’daki çalışmalarında Alemdar’a başarılar diledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 12:43
  1. Konya
  2. Adem Alemdar
  3. Akit Medya Grubu
  4. Mustafa Karahasanoğlu
  5. Akit

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