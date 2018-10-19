Konya'dan nezaket ziyareti
Yeni Akit gazetesi Konya Temsilciliği’ni yapan Adem Alemdar, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu ziyaret etti.19 Ekim 2018 Cuma 12:43
HABER MERKEZİ
Gazetemizin Konya Temsilciliği’ni yürüten Adem Alemdar, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Güncel meselelerin konuşulduğu ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.
Konya’daki temsilciliğin faaliyetleri hakkında Karahasanoğlu’nu bilgilendiren Alemdar, yeni projelerden de bahsetti.
Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Alemdar, nezih ev sahipliğinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti.
Karahasanoğlu’da, Konya’daki çalışmalarında Alemdar’a başarılar diledi.
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