Konya’dan 5 ülkeye deniz ürünü satışı

Konya’nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren su ürünleri tesisi, işlenmiş deniz ürünlerini Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve Libya’ya gönderiyor.

3-5 işletme kaldı

Tesisin işletme sorumlusu Ramazan Karabıyık, ağırlıklı tatlı su levreğinin fileto haline getirerek yurt dışına ihraç ettiklerini söyledi. Karabıyık, şunları aktardı: “Geçmişte 17-18 işletme, Beyşehir Gölü’nden çıkan balıkları fileto yaparak ihraç ediyordu. Gölde o kadar verimliydi ki bu işletmeler tatlı su balığı işlemeye yetişemiyordu. Beyşehir Gölü’nde balık bitince mecburen deniz ürünlerine yönelmek durumunda kaldık. 10-15 yıldır tesisimizde çiftliklerde yetiştirilen ya da denizlerden gelen ürünleri işlemeye devam ediyoruz. Gölde balık nesli bitince, bu işi yapan işletme sayısı da çok azaldı. Bölgede 3-5 işletme kaldı.”

Siparişler art arda

“Üretimimiz yıllık bin ton civarında ve kapasiteyi zorluyoruz” diyen Karabıyık, “Büyük bölümü kadın olmak üzere 30-35 çalışan istihdam ediyoruz. Ürünlerimiz, başta birçok ülkeden talep görüyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve Libya’ya, iç piyasada ise ağırlıklı olarak turizm bölgelerindeki otellere gönderiyoruz. Yılda ortalama 2 milyon dolar yurt dışı satım yapıyoruz. Hedefimiz daha fazla ihracat ve üretim” şeklinde konuştu.