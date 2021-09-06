Konya’dan 5 ülkeye deniz ürünü satışı
Konya’nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren su ürünleri tesisi, işlenmiş deniz ürünlerini Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve Libya’ya gönderiyor.
Konya’nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren su ürünleri tesisi, işlenmiş deniz ürünlerini Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve Libya’ya gönderiyor.
3-5 işletme kaldı
Tesisin işletme sorumlusu Ramazan Karabıyık, ağırlıklı tatlı su levreğinin fileto haline getirerek yurt dışına ihraç ettiklerini söyledi. Karabıyık, şunları aktardı: “Geçmişte 17-18 işletme, Beyşehir Gölü’nden çıkan balıkları fileto yaparak ihraç ediyordu. Gölde o kadar verimliydi ki bu işletmeler tatlı su balığı işlemeye yetişemiyordu. Beyşehir Gölü’nde balık bitince mecburen deniz ürünlerine yönelmek durumunda kaldık. 10-15 yıldır tesisimizde çiftliklerde yetiştirilen ya da denizlerden gelen ürünleri işlemeye devam ediyoruz. Gölde balık nesli bitince, bu işi yapan işletme sayısı da çok azaldı. Bölgede 3-5 işletme kaldı.”
Siparişler art arda
“Üretimimiz yıllık bin ton civarında ve kapasiteyi zorluyoruz” diyen Karabıyık, “Büyük bölümü kadın olmak üzere 30-35 çalışan istihdam ediyoruz. Ürünlerimiz, başta birçok ülkeden talep görüyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve Libya’ya, iç piyasada ise ağırlıklı olarak turizm bölgelerindeki otellere gönderiyoruz. Yılda ortalama 2 milyon dolar yurt dışı satım yapıyoruz. Hedefimiz daha fazla ihracat ve üretim” şeklinde konuştu.