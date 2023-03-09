Konya'daki üniversitede iki fakülte birleşti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin Beşeri Bilimler Fakültesi ile birleştirildi.

Resmî Gazetede bugün yayımlanan karar doğrultusunda KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kapatılmış, fakültemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile birleştirilmiş ve fakültenin yeni adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi oldu.

Bu kapsamda Psikoloji, Sosyoloji, İletişim ve Tasarımı, Sosyal Hizmet ile Tarih bölümlerimiz bugünden itibaren yeni açılan İktisadi, İdari ve Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi altında yer alıyor.

İktisadi, İdari ve Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi çatısı altında aşağıda ismi geçen bölümler eğitim öğretim hayatına devam ediyor.

• Psikoloji

• Sosyoloji

• İletişim ve Tasarımı

• Sosyal Hizmet

• Tarih

• İşletme

• Uluslararası Ticaret ve Lojistik

• Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)

• Enerji Yönetimi

• İslam İktisadı ve Finans

• Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik