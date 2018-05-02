Konya'daki soygunun nedeni şoke etti!

Banka Aracındaki 550 Bin Lirayı Çaldı, İfadesi Şok Etti: Eğlenmek Amacıyla Yaptık 2 saat önce

Konya'da banka aracındaki 550 bin lirayı çalan hırsız, kardeşi ve akrabasıyla birlikte yakalandı. Soygunu eniştesiyle planladığını itiraf eden hırsız, "Ev, araba almak ve eğlenmek için yaptık." dedi.

Konya'da bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracındaki 550 bin lirayı çalan şüpheli, kendisine yardım eden kardeşi ve soygun planını yaptıkları şirket çalışanı akrabasıyla birlikte yakalandı.



550 BİN LİRAYI ÇALIP YAYA OLARAK KAÇTILAR



Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gürağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracında görevli iki personel, yemek molası için aracı park ettikten sonra bir restorana girdi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, kurye aracının kaputunu ve ardından kapılarını açıp içeriye girdi. Daha sonra aracın arka bölümüne geçen şüpheli, şifreli kasayı şifre girip açtıktan sonra çuval içerisinde bulunan 550 bin lirayı alarak yaya olarak kaçtı. Yemekten dönen çalışanların paraların çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurye çalışanlarının ifadesini alarak araçta inceleme yaptı. Kurye çalışanı iki personel, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



SOYGUN PLANINI ENİŞTESİYLE YAPMIŞ



Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şirket personeli iki kişinin ifadesini alan polis, şirket personelinden Mehmet S.'nin (22) çelişkili ifadeler vermesi üzerine çalışmalarını Mehmet S. üzerine yoğunlaştırdı. Sorgusunun ardından olayı eniştesi Cafer Y. (32) ve kardeşi Osman Y. (20) ile beraber gerçekleştirdiklerini itiraf eden Mehmet S. ile eniştesi Cafer Y.'nin bir süre önce soygun planını yaptıkları ve soygun için o sırada cezaevinde bulunan Osman Y.'nin cezaevinden çıkmasını bekledikleri ortaya çıktı. Yaklaşık 2 ay önce Osman Y.'nin cezaevinden çıkmasıyla zanlıların soygun planını hayata geçirdikleri öğrenildi. Olay günü arkadaşıyla yemek yemek için restorana giren şirket çalışanı Mehmet S.'nin aracın bulunduğu adresi ve araçta bulunan kasanın şifresi ile aracın nasıl açılacağını sosyal medya üzerinden Osman Y.'ye bildirdiği belirlendi. Adresi ve aracın şifresini alan Osman Y.'nin aracın güvenlik önlemi olarak koyulan açılma stilini uygulayarak aracı kaput bölümünden açarak girdiği ve kasa kısmındaki şifreyi girerek çuvallar içinde bulunan 550 bin lirayı aldığı tespit edildi.



ARAÇ KİRALAYAMADAN YAKALANDILAR



Polis ekipleri, incelediği güvenlik kameraları ve Mehmet S.'nin ifadesinin ardından şüpheli Cafer Y. ile Osman Y.'yi yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şüphelilerin şehir dışına çıkabileceği ihtimali üzerine şehir giriş ve çıkışlarına polis ekipleri görevlendirildi. Yapılan araştırmalar sonucu şüpheliler Cafer Y. ve kardeşi Osman Y.'nin araç kiralayabileceği bilgisine ulaşan polis, şüphelileri araç kiralayamadan yakalandı. Şüphelilerin araç kiraladıktan sonra Antalya'ya kaçacakları öğrenildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete getirilen şüphelilerin ifadelerinde soygunu ev, araba almak ve eğlenmek amacıyla yaptıklarını söyledikleri iddia edildi.



ÇALDIKLARI PARALARI TARLAYA GÖMMÜŞLER



Şüpheliler, soygun olayının ardından çuval içerisinde bulunan 550 bin lirayı Meram ilçesi Hatip Caddesi'nde boş bir tarlaya gömdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine tarlaya giden polis ekipleri, üzeri taş koyularak iz bırakılan yeri kazıp çuval içerisindeki paraları toprak içerisinden çıkardı. Polis ekiplerince sayılan 550 bin lira eksiksiz olarak ele geçirildi. Şüpheliler Osman Y., Cafer Y. ile Mehmet S., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kurye aracından 550 bin lira çalan Osman Y.'nin sokakta sakin sakin gittiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sırtında para çuvalıyla yaya olarak giden Osman Y.'nin yorulduktan sonra çuvalı eline aldığı görülüyor. Osman Y., daha sonra kendisini bekleyen Cafer Y.'nin aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.