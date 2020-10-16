  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aktüel

Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:39:54 -
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KONYA (AA) - Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Zeki Çivlik (76) idaresindeki 42 FY 501 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Karaman Yolu Köprülü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yön levhası direğine çaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Çivlik, kurtarılamadı.

Çivlik'in cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı sözler: Mustafa Akıncı adeta yalvararak...
Dünya

Çarpıcı sözler: Mustafa Akıncı adeta yalvararak...

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu haritayı ve..
HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı
Gündem

HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ankara İl Başkanı Sait Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' demekten çekinmedi.
AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi bakın hangi suçtan yargılanmış!
Gündem

AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi bakın hangi suçtan yargılanmış!

Darbe çağrışımı yapan 'ışıklar yanıyor' şeklindeki skandal paylaşımı ile hemen hemen her kesimden büyük tepki alan Anayasa Mahkemesi üyesi E..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay