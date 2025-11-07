Konya’da yaya geçidinde acı son! Çarpmanın şiddeti engel olamadı
Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaya hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden Vatan Caddesi istikametine seyir halinde olan 42 EYT 15 plakalı otomobil, cadde üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Göktaş’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ramazan Göktaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cadde üzerindeki trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanırken, olay yerindeki incelemelerin ardından Göktaş‘ın cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.