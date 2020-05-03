  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da yaralı balaban kuşu koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:28:26 -
Konya'da yaralı balaban kuşu koruma altına alındı

KONYA (AA) - Konya'da yaralı halde bulunan balaban kuşu, koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde işçiler tarafından yaralı bir kuş bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Görevliler, kanadından yaralı kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban olduğunu belirledi.

Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edilen kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı