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Aktüel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 16 bin 554 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:47:11 -
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada İzmir'den Akşehir'e uyuşturucu getirileceğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Akşehir 24 Ağustos Bulvarı'nda plakası belirlenen aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 16 bin 554 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sürücü Gökhan K. (30) ile araçtaki Cafer Ç. (49), Nuray Ç. (48) ve Esin K. (30) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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