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Aktüel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 615 gram kubar esrar ele geçirildi
Aktüel

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 615 gram kubar esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:39:01 -
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 615 gram kubar esrar ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 615 gram kubar esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yunak'ta B.S'ye (32) ait olduğu belirlenen ağılda arama yaptı.

Aramada, çuval içerisinde 3 kilo 615 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek, tabanca, 13 mermi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.S, Antalya'ya gönderildi.

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