Konya'da uyuşturucu operasyonu
Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:36
Konya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın düzenledi.
Yapılan operasyonda 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YORUM YAZ