Konya'da uyuşturucu operasyonu Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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