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Aktüel

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:59:44 -
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sona bir hafta içerisinde “sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara” yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6.02 gram eroin, 46.97 gram toz esrar, 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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