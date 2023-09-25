Konya'da uyuşturucu operasyonu!
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Konya polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü kentte çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 985 gram uyuşturucu, 20 bin uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İLKHA)