  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sisi'nin rakibi casus yazılımın hedefi oldu

Milyonlarca emekliyi üzecek gelişme! Maalesef bu olacak

Ayçiçek yağına dev indirim! Resmen duyurdular, duyan kapış kapış sipariş edecek

Algı operasyonuna kalkışan BBC'den provokatif ifadeler! Azerbaycan'a akılalmaz suçlama...

Bakan Yerlikaya "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" diyerek duyurdu! Gri ve kırmızı kategorideki teröristler yakalandı

Türk savaş gemisinin önünü kesen Fransız gemisine bakın ne oldu!

FETÖ'ye 16 ilde dev operasyon! Hedefte kamu yapılanması var

Tahminleri hep çıkan isim yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! Heyecanlandıran rakam

Lavrov'dan BM'ye veryansın! "Bize yalan söylendi"

Ruslar İstanbul'daki bir aylık ortalama yaşam maliyetini açıkladı! İşaret ettikleri rakam şaşırttı
Yerel Konya'da uyuşturucu operasyonu!
Yerel

Konya'da uyuşturucu operasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-09-25 14:02:00 - 2023-09-25 14:08:07
Konya'da uyuşturucu operasyonu!

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Konya polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü kentte çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 985 gram uyuşturucu, 20 bin uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İLKHA)

Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 asker şehit 2 asker yaralı
Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 asker şehit 2 asker yaralı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 asker şehit 2 asker yaralı

Kiraladıkları evi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler
Kiraladıkları evi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Yerel

Kiraladıkları evi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

7 ilde uyuşturucu operasyonu: 72 zehir taciri yakalandı
7 ilde uyuşturucu operasyonu: 72 zehir taciri yakalandı

Gündem

7 ilde uyuşturucu operasyonu: 72 zehir taciri yakalandı

Kuyucak'ta uyuşturucu operasyonu: İşte ele geçirilenler
Kuyucak'ta uyuşturucu operasyonu: İşte ele geçirilenler

Yerel

Kuyucak'ta uyuşturucu operasyonu: İşte ele geçirilenler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23