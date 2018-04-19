Konya'da Uluslararası Tiyatro Festivali Başlıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın perdelerini açacak festival, Türkçe tiyatro yapılan ülkelerin temsilcilerini Konya'daki tiyatroseverlerle bir araya getirecek. Toplam 9 oyunun sahneleneceği festival, 30 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Festivalin açılışı ise Ankara Devlet Tiyatrosunun "Gün Batımı" oyunuyla yapılacak. Mevlana'nın hikayelerinden gelen sufi bakışla gün batımına ulaşmak isteyen insanlığın ortak serüvenini anlatan oyun, yarın Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarını bir araya getirecek etkinlik için Özbekistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kazakistan, Bulgaristan, Filistin ve Azerbaycan tiyatroları da Konya'ya gelecek.

Festivalde bu yıl, Filistin'den "Filistin'e Dönüş", Özbekistan'dan "Çığ", Kosova'dan "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çocuk oyunu "Dağ Denize Kavuştu", Kazakistan'dan "Woyczeck", Bulgaristan'dan "Burada, Orada ve Her yerde" ve Azerbaycan'dan "Cehennem Sakinleri" isimli oyunlar sergilenecek.

Türkiye'den devlet tiyatrolarının başarılı oyunlarının yer aldığı festivalde, Ankara Devlet Tiyatrosu "Gün Batımı"nı, İstanbul Devlet Tiyatrosu ise "İkinci Bölüm"ü tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.Ayrıca yabancı tiyatro gruplarının, devlet tiyatrosu yönetici ve sanatçılarının katılımıyla festivalin ilk gününde Konya Devlet Tiyatrosu Hatıra Ormanı'nın açılışı da yapılacak.