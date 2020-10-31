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Aktüel Konya'da traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Konya'da traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 19:25:44 -
Konya'da traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ilıca Mahallesi'nde Mehmet Uygun idaresindeki 35 HPE 64 plakalı otomobille Serdar Taban yönetimindeki 42 P 6568 plakalı traktör, Beyşehir-Ilgın kara yolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, evin bahçe duvarına doğru devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet ve eşi Ayşe Uygun, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Yaralılar, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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