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Aktüel Konya'da tır ile askeri personeli taşıyan servis midibüsü çarpıştı: 10 yaralı
Aktüel

Konya'da tır ile askeri personeli taşıyan servis midibüsü çarpıştı: 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:41:50 -
Konya'da tır ile askeri personeli taşıyan servis midibüsü çarpıştı: 10 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, tır ile askeri personeli taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Yoğun sis bulunan Karapınar-Konya kara yolunun 5. kilometresinde, askeri personeli taşıyan, Selim C'nin kullandığı 42 CIJ 84 plakalı midibüs, Osman D. idaresindeki 15 PS 090 plakalı tırla çarpıştı.

Kazaya yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile 8 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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