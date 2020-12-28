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Aktüel Konya'da tekel bayisindeki cinayetin sanıkları, istinafın bozma kararı üzerine yeniden yargılanıyor
Aktüel

Konya'da tekel bayisindeki cinayetin sanıkları, istinafın bozma kararı üzerine yeniden yargılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:07:33 -
Konya'da tekel bayisindeki cinayetin sanıkları, istinafın bozma kararı üzerine yeniden yargılanıyor

KONYA (AA) - Konya'da gittikleri tekel bayisinde av tüfeğiyle bir kişinin ölmesine, 4 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle biri 49 yıl 2 ay, diğeri 29 yıl 2 ay hapisle cezalandırılan sanıklar, istinafın bozma kararının ardından yeniden yargılanıyor.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Toprakcı ve Gökhan Şahin ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı, sanıkların suçlarının sabit olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Fatih Toprakcı, savunmasında, alkol almaya gittiği tekel bayisinde, ölen Abdullah G. ve arkadaşlarının kendisine ortada bir neden yokken saldırdıklarını ve küfürler ettiklerini iddia etti.

Toprakçı, öldürme amacıyla hareket etmediğini savunarak, daha önce verdiği ifadeleri tekrarladı.

Sanık Gökhan Şahin de olay yerine ortamı sakinleştirmek için gittiğini öne sürdü.

Şahin, olay sırasında havaya ateş açtığını ancak kimseyi yaralamadığını dile getirdi.

Şahin'in avukatı da "Müvekkilimin silahından çıkan kurşunlarla kimsenin yaralanmadığı ortadadır. Müvekkilimin söz konusu suçla bir ilgisi yoktur. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Savunmaların ardından iddia makamının mütalaasını açıkladığı duruşmada, sanıkların her ikisinin de "kasten öldürme" suçundan birer kez müebbet hapisle, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4'er kez, 9 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Meram ilçesinde, 30 Nisan 2017'de, Abdülreşit Caddesi Karagöl Sokak'taki bir tekel bayisinde, iki grup arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Abdullah, Zekai, Ali Murat ve Mustafa G. av tüfeğiyle vurulmuş, Nail Ç, ise arbedede yaralanmıştı.

Abdullah G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheliler Fatih Toprakçı ve Gökhan Şahin hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Toprakcı'ya 49 yıl 2 ay, Şahin'e ise 29 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.


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