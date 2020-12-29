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Aktüel Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 720 sikke ile 20 obje ele geçirildi
Aktüel

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 720 sikke ile 20 obje ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:02:40 -
Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 720 sikke ile 20 obje ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da değişik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 720 sikke ile 20 objeyi satmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kişinin, buldukları tarihi eser niteliğindeki eşyaları satacağına yönelik ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, yürüttükleri çalışma kapsamında, zanlıların bindiği otomobili takibe alarak durdurdu.

Araçta yapılan aramada, değişik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 720 sikke ve farklı figürlerde 20 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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