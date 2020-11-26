Konya'da Suriyeli gencin öldürülmesine ilişkin dava

KONYA (AA) - Konya'da Suriye uyruklu bir gencin, motosikletlerle önü kesildikten sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu, 18 yaşından küçük 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.M, K.Y, B.O. ve müştekiler ile avukatlar katıldı.

Tutuklu sanık H.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) meydana gelen teknik sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Sanık B.O, savunmasında, olay günü motosikletlerle seyir halindeyken maktul ve arkadaşıyla karşılaştıklarını anlattı.

Maktul ve arkadaşının motosikletle yanlarından geçerken çukura girince dengelerini kaybedip düştüğünü ifade eden B.O, "Bu durumu da bizden bildiler. Bu nedenle bir tartışma yaşandı. Maktul ve yanındaki şahıs K.Y'ye saldırdı. Ardından kaçarak uzaklaştılar. H.Y. ve A.M. peşlerinden gitti. Biz de K.Y. ile motosikletleri alıp arkadaşlarımızın peşine düştük. Yaklaştığımızda kavga ettiklerini görünce, elime geçirdiğim bir şişeyi Suriyeli şahıslara fırlattım." ifadelerini kullandı.

Şişenin Suriyeli kişilere değil de çevrede bulunan bir araca isabet etmesi üzerine, araç sahibiyle tartışmaya başladığını anlatan B.O, maktul ve diğer sanıklar arasında yaşanan kavganın devamını görmediğini öne sürdü.

Sanık K.Y. de ifadesinde, "A.M, benden izin almadan belimde bulunan bıçağı eline aldı. Kendini korumak istedi. Ben de kendimi korumak için elime taş aldım. Suriyeli şahıs bana zincirle saldırınca, elinden zinciri aldım. Bu zincirle birine vurup vurmadığımı hatırlamıyorum." dedi.

Tanık olarak dinlenen Muhammed K. ise olay günü arkadaşı olan maktulün motosikletiyle markete gittikleri sırada sanıklarla karşılaştıklarını, motosikletli olan sanıkların tacizlerine maruz kaldıklarını öne sürdü.

Muhammed K, sanıkların motosikletlerle önlerini kesmeleri üzerine düştüklerini belirterek, "Sanıklar üzerimize saldırınca ben motosikleti alıp kaçtım, maktul kalkamadı yerde kaldı." diye konuştu.

Sanık H.Y'nin avukatı, müvekkilinin öldürme kastı taşımadığını savunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve tanık beyanlarının ardından, sanık H.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Sedirler Caddesi'nde 5 Haziran 2019'da yaşanan olayda, arkadaşının kullandığı motosikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin önü, motosikletli 4 kişi tarafından kesilmiş, taraflar arasında çıkan kavgada, Suriyeli genç göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Polis, ekipleri 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi kısa sürede saklandıkları evde yakalamış, şüpheliler H.Y, B.O, A.M. ve K.Y. hakkında, kasten öldürme suçlamasıyla dava açılmıştı.