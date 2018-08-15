Konya'da sopalı kavga: 1 kişi öldü

İlçeye bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde Kadir B. ile amcasının oğlu Mustafa B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Kadir B. başına aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mustafa B, jandarma tarafından gözaltına alındı.