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Yerel Konya'da silahlı kavgada akrabasını vuran zanlı tutuklanarak emniyete götürüldü
Yerel

Konya'da silahlı kavgada akrabasını vuran zanlı tutuklanarak emniyete götürüldü

Yeniakit Publisher
2024-09-03 11:45:02 - 2024-09-03 11:45:02
Konya'da silahlı kavgada akrabasını vuran zanlı tutuklanarak emniyete götürüldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde akrabasını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kozağaç Mahallesindeki TOKİ evlerinde oturan anneannesinin evine giden A.Y, uzaklaştırma kararı olan akrabası F.T. ile karşılaştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y. üzerindeki tabancayla F.T'yi bacaklarından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı F.T. hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan A.Y, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak göz altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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