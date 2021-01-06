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Aktüel Konya'da polisler ele geçirdikleri kaçak cep telefonlarıyla "polisimin yanındayım" yazdı
Aktüel

Konya'da polisler ele geçirdikleri kaçak cep telefonlarıyla "polisimin yanındayım" yazdı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:18:55 -
Konya'da polisler ele geçirdikleri kaçak cep telefonlarıyla "polisimin yanındayım" yazdı

KONYA (AA) - Konya'da polis, ele geçirilen 2 bin 613 gümrük kaçağı cep telefonu ile Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan slogana tepki amacıyla "polisimin yanındayım" yazısı oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki iki iş yerine gümrük kaçağı cep telefonu getirildiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu adreslere baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 bin 613 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Polis ekipleri, emniyetin bahçesinde sergilenen cep telefonlarıyla, Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan "katil polis" sloganına tepki amacıyla "polisimin yanındayım" yazdı.

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