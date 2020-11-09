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Aktüel Konya'da park halindeki kamyon kundaklandı
Aktüel

Konya'da park halindeki kamyon kundaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:05:10 -
Konya'da park halindeki kamyon kundaklandı

KONYA (AA) - Konya'da park halindeki kamyon kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Makam Sokak'ta park halinde bulunan Hüseyin Can Kuş'a ait 42 ABU 63 plakalı kamyon, yanmaya başladı.

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen Konya Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, kamyonun yakılması amacıyla kullanıldığı iddia edilen şişe buldu.

Sürücü Hüseyin Can Kuş, gazetecilere, kamyonu park ettikten 45 dakika sonra kamyonunun yandığı haberi aldığını anlattı.

Kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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