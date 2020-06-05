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Aktüel

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:15:36 -
Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kasım Akter (61) idaresindeki 06 DG 1642 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunun 97. kilometresinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Akter ile araçta bulunan Hidayet Çalışkan (50) ve Nilgün Kabakcı (62) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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