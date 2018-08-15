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Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:47
Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Cengiz G. (38) idaresindeki 06 BU 0916 plakalı otomobil, Orhan Gazi Mahallesi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Muammer Uslu'ya (71) çarptı.

Ağır yaralanan Uslu, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Cengiz G. gözaltına alındı.

Bu arada, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı Uslu'nun savrulması yer alıyor. Kayıtlarda, çevredeki vatandaşların Uslu'nun yanına giderek yardım ettiği de görülüyor.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:47
  1. Ereğli
  2. Konya
  3. trafik kazası

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