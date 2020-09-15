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Aktüel Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Aktüel

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-15 21:22:42 -
Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 DB 525 plakalı otomobil, Yeni Meram Caddesi'nde, çöp atmak için yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki Mustafa Üzümcü'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan Üzümcü, kaldırıldığı Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Üzümcü'nün cenazesi hastane morguna konulurken, sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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