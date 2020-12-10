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Aktüel Konya'da okul duvarları karikatürist Mehmet Duru'nun çizimleriyle renklendi
Aktüel

Konya'da okul duvarları karikatürist Mehmet Duru'nun çizimleriyle renklendi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:15:33 -
Konya'da okul duvarları karikatürist Mehmet Duru'nun çizimleriyle renklendi

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde okulların duvarları, karikatürist Mehmet Duru'nun yaptığı çizimlerle renklendi.

Eğitim kurumlarının iç ve dış cephe duvarları, Kaymakamlık, Hüyük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında farklı çizimlerle donatıldı.

İlçeye gelerek 10 gündür 4 farklı okulda mesai yapan karikatürist Mehmet Duru, Kovid-19 sürecinde kapalı olan Hüyük merkez ve bağlı dış mahallelerindeki ilkokul hizmet binalarının iç ve dış duvarlarına grafiti çizdi.

Kaymakam Cüneyt Demirkol, yaptığı açıklamada, "Fırçasının ustalığını okullarımızın duvarlarında gözler önüne seren değerli karikatürist Duru ile çalışmalara destek olan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de canlı ve neşeli bir ortamın çocukların davranışları ve vücut sağlığını olumlu etkileyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Günlerinin büyük bölümünü bu okul binalarında geçiren öğrencilerimizin okula bakış açısını değiştirerek, kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlamak amacıyla, koronavirüs önlemleri kapsamında şu anda kapalı olan ilkokulların iç ve dış duvarlarında grafiti çalışması yaptırdık. Öğrencilerimize, online eğitimleri sona erip yeniden okul binalarına döndüklerinde güzel bir sürpriz hazırlamak istedik."

Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmasına yönelik mesajların yer aldığı çizimlerin yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminin sembol isimlerinden şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, Atatürk ve Türk bayrağı, matematik ve sayılar, Türk halk ozanı Yunus Emre, milli şair Mehmet Akif Ersoy da okul duvarlarında resmedildi.


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