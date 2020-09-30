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Aktüel Konya'da obruk riskine karşı bir ev tahliye edildi
Aktüel

Konya'da obruk riskine karşı bir ev tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:50:05 -
Konya'da obruk riskine karşı bir ev tahliye edildi

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde bir ev, obruk riski nedeniyle tahliye edildi.

İpekçi Mahallesi'nde, Önder Yamaner'e ait tek katlı evin temel kısmında çatlaklar meydana geldi. Yamaner, bunun üzerine durumu Konya İl AFAD Müdürlüğüne bildirdi.

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve İl AFAD Müdürlüğü ekipleri ile muhtar Ali Karakaya, evin olduğu bölgede inceleme yaptı.

AFAD yetkilileri, çevrede sondaj çalışması yapılacağı, obruk riski bulunduğu ve incelemelerin süreceği gerekçesiyle evi tahliye ederek mühürledi.

Yamaner, "Yetkililer eşyalarımızı almamıza da izin vermedi ve 1 saat içerisinde tahliye gerçekleşti. Babamızın evine sığındık." dedi.

Evin temel kısmındaki yarıkları erken fark ettiklerini belirten Yamaner, "Birkaç yerde çatlaklar var. İşin doğrusu korktuk. Tehlike sadece benim evin bölgesindeyse dolgu yapacaklarını kaydettiler. Araştırmanın birkaç gün süreceğini söylediler." ifadesini kullandı.

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