Konya'da nedeni bilinmeyen ölüm
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu.09 Temmuz 2019 Salı 10:46
Merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda, arkadaşının evinde rahatsızlanan Şaban Kibar (31), temiz hava almak için dışarı çıkmak istedi.
Kibar'ın apartman merdivenlerinde bilincini kaybederek yere yığılması üzerine, arkadaşları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Kibar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kibar'ın cenazesi, otopsi için Numune Hastanesine morguna kaldırıldı.
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