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Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne 3 bin 150 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:46:19 -
Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne 3 bin 150 lira ceza

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, minibüste fazladan 11 yolcu taşıyan sürücüye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarındaki kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 7 kişi taşıması gereken yolcu minibüsünde fazladan 11 kişinin taşındığını belirledi.

Polis, minibüsteki fazla yolcuları indirdi. Tutanak tutulan araç sürücüsü H.T'ye ise 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

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